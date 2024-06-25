Пожилая женщина погибла во время ночного обстрела ВСУ российского региона Гладков: мирная жительница погибла при ночном обстреле Белгородского района

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Мирная жительница погибла в результате ночного обстрела Белгородского района со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тело убитой было обнаружено в селе Беловское во время обхода, в ее дом попал снаряд.

К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом, — написал он.

Гладков ранее сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Он также сообщил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека.

Глава региона добавил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду и Белгородскому району несколько беспилотников. По предварительной информации, мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль, сообщал Гладков. В результате взрыва пострадал водитель.