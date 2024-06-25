Российский регион подвергся массированной атаке БПЛА Гладков: в результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, — написал Гладков.

По его информации, средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду и Белгородскому району несколько беспилотников. По предварительной информации, мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль, добавил Гладков. В результате взрыва пострадал водитель.

Мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, — уточнил глава региона.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале уточнил, что в результате атаки беспилотников в городе зафиксированы повреждения. Он также подтвердил, что пострадала женщина, которой диагностировал перелом и закрытую черепно-мозговую травму.

К этому моменту мы зафиксировали повреждения остекления в четырех квартирах в четырех многоэтажках, кровли и фасада в частном доме, а также двух коммерческих объектов, четырех автомобилей, газопровода, — написал градоначальник.

ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщал ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Пострадавших, отметил он, нет.