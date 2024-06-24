Стало известно об ударе ВСУ по подстанции в российском регионе Рогов: ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил в Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Пострадавших, отметил он, нет.

И снова удар нацистов по энергетике Запорожской области. На этот раз боевики ВСУ атаковали подстанцию «Знаменка», расположенную в селе Великая Знаменка. В результате атаки произошло возгорание электроподстанции, — сообщил он.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинская армия с помощью дронов атаковала жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. По данным главы региона, здание загорелось, местная жительница получила ожоги. Кроме того, пожарная машина, которая прибыла на борьбу с возгоранием, тоже подверглась атаке БПЛА. В результате пострадал водитель.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге гражданский автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате один человек получил множественные ранения и был госпитализирован, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.