ВСУ атаковали дронами жилой дом и пожарных в Курской области

Фото: МО Украины

Украинская армия с помощью дронов атаковала жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По данным главы региона, здание загорелось, местная жительница получила ожоги.

Сегодня украинские дроны атаковали жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. В результате сбросов дом загорелся. Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, пожарная машина, которая прибыла на борьбу с возгоранием, тоже подверглась атаке БПЛА Вооруженных сил Украины. Смирнов сообщил, что в результате этого пострадал водитель, сейчас его везут в больницу для осмотра.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над Смоленском и Ярцево силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. По его информации, на местах происшествий работают оперативные службы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о продолжении массированной атаки дронов ВСУ на регион. По его данным, пострадавших и повреждений нет. До этого он информировал, что за час над регионом было сбито 12 дронов.