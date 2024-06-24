ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль в российском регионе Гладков: один человек пострадал при атаке дрона на авто в Белгородской области

Фото: МО Украины

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на движущийся по дороге гражданский автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил множественные ранения и уже госпитализирован.

Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — сообщил губернатор.

Также Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ жителях города Грайворона. В больницу доставили двух женщин и 19-летнего молодого человека. Медики диагностировали у них осколочные ранения ног и рук.

В то же время в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшей накануне атаки Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ подписал глава города Михаил Развожаев. Режим будет действовать до особого распоряжения.

В воскресенье, 23 июня, украинские силы атаковали пляж в Севастополе. Развожаев сообщил о 151 пострадавшем. Еще четыре человека погибли, среди них двое детей.