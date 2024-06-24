Режим ЧС ввели в Севастополе после атаки ВСУ

Фото: Карина Сапунова/ТАСС

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшей накануне атаки Вооруженных сил Украины, следует из опубликованного на сайте регионального правительства указа главы города Михаила Развожаева. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Постановляю ввести <...> до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера, — говорится в указе.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом. В Минздраве России уточнили, что в результате ракетного обстрела Севастополя пострадал 151 человек, четыре человека погибли.

В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.