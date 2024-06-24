Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: число пострадавших в Севастополе выросло до 151 человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что, по информации на 21:00 23 июня, количество обратившихся за медицинской помощью в городе после атаки ВСУ выросло до 151 человека. Госпитализированы 82 пациента, погибли четыре человека, из них двое — несовершеннолетние.

Глава города также проинформировал, что региональное отделение партии «Единая Россия» организовало волонтерскую помощь. Священники Севастопольского благочиния дежурят в больницах, где находятся пострадавшие. По словам Развожаева, в Севастополе появился стихийный мемориал, куда люди приносят цветы и детские игрушки в память о погибших.

Развожаев сообщал, что Минздрав России направил в Севастополь бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф, чтобы помочь пострадавшим. Кроме того, в детский комплекс уже прибыли врачи Федерального медико-биологического агентства Ялты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь заявлял, что регион готов принять жителей Севастополя, получивших травмы в результате обстрела со стороны украинских войск, и оказать им всю необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате ракетной атаки.

В Севастополе после ракетной атаки объявлен день траура, назначенный на 24 июня. В этот день отменят все массовые мероприятия и приспустят государственные флаги.