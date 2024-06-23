Российский регион готов принять пострадавших севастопольцев Воробьев: Подмосковье готово принять жителей Севастополя, пострадавших из-за ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская область готова принять жителей Севастополя, получивших травмы в результате обстрела со стороны украинских войск, и оказать им всю необходимую помощь, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате ракетной атаки.

Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами. <...> Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших, — заявил Воробьев.

Глава области назвал удар украинских войск по пляжу в Севастополе терактом против мирных граждан. Воробьев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные клиники готовы принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь. Он также выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, и пожелал выздоровления раненым.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших в результате украинской атаки достигло 124 человек. Еще пять человек погибли, среди них трое детей. При этом, согласно неподтвержденной информации СМИ, количество раненых в Севастополе достигло 152 человек.