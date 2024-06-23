Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь Baza: число пострадавших в Севастополе выросло до 152

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Севастополь. Автомобили скорой помощи и реанимации

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Севастополю возросло и составило 152 человека, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Власти города эту информацию пока не комментировали.

По имеющимся данным, ранения получили 28 детей. Пятеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Других подробностей о пострадавших пока нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что детей, которые находятся в реанимации, доставят в Москву специальным бортом.

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США. По данным ведомства, четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Момент удара ВСУ по отдыхающим на пляже Севастополя попал на видео. На опубликованных кадрах можно услышать, как один за другим летят снаряды. Людей охватывает паника, и все с криками разбегаются в попытке спастись. Затем видео резко оборвалось.