Клиники Москвы готовы принять раненных в Севастополе людей Собянин заявил о готовности больниц Москвы принять раненных в Севастополе людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские клиники готовы принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, заявил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он выразил слова соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.

Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал глава города.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город погибло пять человек, пострадали 124 человека. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом.

По словам Развожаева, президент России Владимир Путин позвонил ему сразу после атаки украинской армии на город. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим при обстреле ВСУ.

Минобороны России назвало США ответственными за удар украинских войск по мирным жителям Севастополя. В ведомстве напомнили, что именно они поставили ВСУ ракеты ATACMS, которые использовались при атаке.