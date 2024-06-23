Обновилась информация о погибших при атаке ВСУ на Севастополь Развожаев: при ракетной атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь погибли четыре человека, а не пять, как заявлялось ранее, уточнил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, медицинская помощь понадобилась 144 потерпевшим, из которых 82 — госпитализированы.

По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки, — рассказал губернатор.

Развожаев добавил, что Минздрав России направил в Севастополь бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф, чтобы помочь пострадавшим. Кроме того, в детский комплекс уже прибыли врачи Федерального медико-биологического агентства Ялты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что регион готов принять жителей Севастополя, получивших травмы в результате обстрела со стороны украинских войск, и оказать им всю необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате ракетной атаки.

В Севастополе после ракетной атаки объявлен день траура, назначенный на 24 июня. В этот день отменят все массовые мероприятия и приспустят государственные флаги.