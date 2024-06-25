Стало известно о введении режима ЧС на территории российского региона Губернатор Гусев: в Воронежской области ввели режим ЧС

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Режим ЧС введен на территории Ольховатского района Воронежской области после детонации взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы, военные и представители власти.

Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти, — написал он.

По его словам, в Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок». Кроме того, перенесена дата проведения ОГЭ на базе Ольховатской средней школы.

Ранее сегодня, 25 июня, Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание, пострадавших нет.

До этого ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Воронежской области с помощью беспилотников. Как сообщал Гусев, никто не пострадал. Нескольким дронам удалось нанести предприятию незначительные повреждения. В Минобороны РФ не комментировали информацию.