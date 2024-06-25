В регионе РФ после атаки БПЛА загорелась промзона Гусев: в Воронежской области после атаки ВСУ загорелась промзона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его информации, пострадавших нет.

Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано, — написал глава региона.

Он также предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Силы ПВО наготове, добавил Гусев.

Ранее Минобороны России передавало, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией. По два дрона уничтожено над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью.

До этого ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода. Массированный обстрел проводился с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». Тогда же произошло повторное обрушение попавшего под огонь жилого дома. В МЧС подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.