В Минобороны назвали число сбитых над Россией украинских дронов за ночь Минобороны: за прошедшую ночь над Россией сбито пять беспилоников ВСУ

Фото: МО РФ

Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российской территорией. В ведомстве уточнили, что по два дрона уничтожено на Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью.

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александ Гусев рассказал, что российская противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила беспилотник ВСУ на подлете к Воронежу. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

4 июня вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три женщины получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный автобус сельхозпредприятия в Шебекино. По его информации, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. У одной из женщин осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра, у третьей — предварительно, сотрясение головного мозга и контузия.