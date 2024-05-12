МЧС раскрыло детали повторного обрушения многоэтажки в Белгороде МЧС: в ходе спасательных работ произошло повторное обрушение дома в Белгороде

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

В Белгороде произошло повторное обрушение многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела Вооруженных сил Украины, сообщает МЧС РФ. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение, — сказали в ведомстве.

Оперативные службы сообщили, что никто из сотрудников МЧС не пострадал. В ведомстве также подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.

До этого корреспондент ТАСС передавал, что крыша многоквартирного дома обрушилась на спасателей. Конструкция была шаткой и могла обвалиться в любой момент, однако спасатели продолжали разбирать завалы.

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ранее местная жительница рассказала, что перед обрушением многоэтажки в Белгороде громко работала сирена ракетной опасности. Женщина призналась, что ее до сих пор трясет от произошедшего. Она также предположила, что в результате происшествия будет много жертв.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.