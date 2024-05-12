«До сих пор трясет»: жительница Белгорода об обрушении многоэтажки в городе Жительница Белгорода рассказала, что перед обрушением дома работала сирена РО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед обрушением многоэтажки в Белгороде работала сирена ракетной опасности, рассказала NEWS.ru местная жительница. Женщина призналась, что ее до сих пор трясет от произошедшего. Она предположила, что в результате происшествия будет много жертв.

У нас звучала сирена ракетной опасности, очень громко было над городом. А потом в один из домов, видимо, попал снаряд. Виден дым, обрушился целый подъезд. Люди сначала пытались сами найти, вытащить жителей из-под завалов. Сейчас всех эвакуируют, потому что есть риск обрушения здания. Я живу в соседнем доме. До сих пор трясет, очень страшно. Думаю, погибших будет очень много, — уточнила женщина.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.

Telegram-канал Baza утверждал, что число погибших в результате обрушения дома достигает минимум четырех человек, а пострадавших — 21. Канал пишет, что причиной обрушения стало попадание снаряда, выпущенного из РСЗО «Ольха».