Спасателей накрыло обломками рухнувшей крыши дома в Белгороде ТАСС: часть крыши многоэтажки в Белгороде обрушилась на спасателей

Фото: РИА Новости

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Крыша многоквартирного дома в Белгороде, пострадавшего от удара ВСУ, обрушилась на спасателей, передает корреспондент ТАСС. По его данным, конструкция была шаткой и могла обвалиться в любой момент, однако спасатели продолжали разбирать завалы.

По информации МЧС России, из-под обломков дома удалось вызволить 12 человек. Telegram-каналы писали, что всего под завалами может находиться до 20 граждан.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Telegram-канал Mash писал, что при обрушении десятиэтажного жилого дома погибли три человека. Он также информировал, что в результате происшествия пострадали 10 человек, экстренные службы приступили к эвакуации жильцов квартир, расположенных рядом с разрушенным подъездом.

Telegram-канал «112» в свою очередь утверждал, что после обрушения многоэтажки госпитализировали 11 человек. По данным канала, среди них грудной малыш и 16-летний подросток.