Грудного ребенка госпитализировали после обрушения дома в Белгороде «112»: грудной ребенок пострадал при обрушении дома в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что после обрушения многоэтажного дома в Белгороде госпитализировали 11 человек. По данным канала, среди них грудной малыш и 16-летний подросток.

Канал пишет, что на месте происшествия идет спасательная операция. По данным «112», под завалами может находиться до 20 человек.

Ряд Telegram-каналов заявил, что в результате ЧП есть погибшие. По разным сведениям, жертвами обрушения стали минимум три человека, а число пострадавших достигает 21 человека. Официального подтверждения этих сведений нет.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.

Также в Сети появились кадры, предположительно, момента попадания снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. На них видно, как после прилета несколько этажей дома рушатся за считанные секунды, а улицу и ближайшие здания заволакивают густые клубы черного дыма. Судя по видео с камеры наблюдения, атака произошла в 11:21 по местному времени.