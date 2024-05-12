Момент возможного попадания ракеты в многоэтажку в Белгороде попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры, предположительно, момента попадания снаряда в многоэтажку в Белгороде. На них видно, как после прилета рушатся сразу несколько этажей. Судя по видео с камеры наблюдения, атака произошла в 11:21 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом.

По информации Telegram-канала «112», под завалами могут находиться до 20 человек, также сообщается о пяти пострадавших, среди которых один ребенок. В публикации говорится об эвакуации жителей соседних подъездов из-за угрозы дальнейшего разрушения.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. Telegram-канал Mash добавил, что при обрушении десятиэтажного жилого дома в Белгороде погибли три человека.