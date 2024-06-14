ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области Гусев: украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Фото: МО Украины

ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Воронежской области с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Нескольким дронам удалось нанести предприятию незначительные повреждения. Минобороны РФ не комментировали информацию.

В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет, — написал он.

На данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается, подчеркнул Гусев.

Этой же ночью, на полчаса раньше, силы российской ПВО отразили массированную атаку дронов на территории Ростовской области. Глава региона Василий Голубев уточнил, что информации о жертвах не поступало, дроны были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

До этого село Маломихайловка под Шебекино в Белгородской области дважды за день подверглось атакам дронов-камикадзе. Губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что четыре мирных жителя пострадали, двое из них получили контузию. Еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел. Также оказалась посечена стоящая неподалеку машина и забор частного домовладения.