Наступление на Харьков, использование ФАБ-3000: как будет развиваться СВО

Фото: МО РФ

Что сейчас происходит на СВО, к чему приведет наступление ВС РФ под Харьковом и что будет предпринимать в ответ ВСУ? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о ситуации на фронте военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова.

Харьков — это отвлекающий маневр или нет?

— О том, что наступление российской армии в Харьковской области является отвлекающим маневром, давно ходят слухи. Они были запущены американской стороной, которая считала, что основное наступление будет вообще на юге, а не в районе Часова Яра.

У меня складывается другое впечатление: идет общая реорганизация поставок на фронт, выход на принципиально новый уровень снабжения и подготовки нашей армии в ожидании качественного улучшения фактически всей военной системы. Это улучшение будет происходить на многих уровнях, начиная со структуры поставок и до увеличения объема боекомплектов.

Россия ведет равномерное наступление по всей линии фронта. Если посмотреть на продвижение ВС РФ, то, за исключением Волчанска и участков в Херсонской области, линия фронта шириной 600–700 километров продвигается вперед. Это происходит от Серебрянского лесничества на севере и до Часова Яра и района Авдеевки на юге.

Поэтому сказать, что основное наступление идет на Часов Яр, я не могу. Сейчас происходит скорее системный сдвиг линии фронта на запад в ожидании решительного броска и, возможно, обвала украинского фронта. Так что наступление армии России на Харьковском направлении — это не отвлекающий маневр.

Фото: МО РФ

Надо остановить атаки на города

— Тем более мы не будем никогда мириться с тем, что продолжаются прилеты по российскому мирному населению со стороны Украины. Белгородское направление для нас — одно из основных, находящихся под ударом. Владимир Путин, напомню, заявил во время визита во Вьетнам, что если не будет никаких изменений с украинской стороны, то линия фронта будет продолжать сдвигаться по всей его протяженности.

Вдоль всей линии фронта есть центры, в которых есть дорожные узлы. Освобождение Россией Часова Яра позволит фактически прервать снабжение ряда населенных пунктов, находящихся вдоль фронта. Потому что излюбленная тактика натовцев, которые сейчас присутствуют на Украине, — строить города-крепости, соединенные линиями коммуникации между собой. Они имеют продольную форму с единственной линией коммуникации.

Перерезание этих линий на уровне Часова Яра приведет к тому, что и на севере, и на юге прекратится равномерное снабжение фронта с украинской стороны. Поэтому овладение им является ключом к обрушению центральной части фронта и вынудит украинцев отойти минимально километров на 20–30. По своему стратегическому значению этот город подобен Времевскому выступу.

У меня ощущение, что это случится относительно небыстро с тактической точки зрения. Освобождение Часова Яра произойдет в течение двух-трех недель. Возможно, месяца или полутора. Но, во всяком случае, до конца лета. Это потребует такого времени, потому что ясно, насколько подготовленно в обороне работают ВСУ.

Фото: МО Украины

Работа будет сложной

— Ситуация будет похожа на то, что происходило в Артемовске. ВС РФ столкнутся с единым опытом подготовки ВСУ, где секторы огня из различных зданий перекрывают друг друга. Есть подземные коммуникации, причем дублирующие друг друга, и очень хорошо подготовленные части, которые работают по известному принципу. Часть мобилизованных выдвигается вперед, а сзади, в случае необходимости, идут опытные азовцы (батальон «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), «Кракен» и другие части резерва Генштаба. Поэтому быстрого освобождения города я не ожидаю.

Значимо, что началось массовое производство и применение авиабомб ФАБ-3000 с управляющим модулем планирования и коррекции, возможно, совместно с ОДАБами, которые ВС РФ стали использовать более-менее регулярно. Расширение их применения приведет к обрушению фронта, как во Второй мировой, когда применялись ковровые бомбардировки. Я отмечаю также, что российская армия начала часто наносить высокоточные удары по мостам. Этот опыт был приобретен в районе Волчанска, где на водной артерии были перерезаны коммуникации.

ВС РФ научились, во-первых, применять ракетное оружие. Это бомбы, которые работают в условиях неблагоприятной РЭБ-обстановки, то есть имеют дублирующие каналы наведения при картографировании местности, поэтому их нельзя сбить с цели. Использование УМПК — также решающий аргумент, который при массовом применении, на мой взгляд, обрушит линию фронта, если мы поторопимся.

Фото: МО РФ

ВСУ нельзя давать время на подготовку

— Если Россия не будет торопиться, то упустит момент, когда украинцы скопируют это, а они умеют так делать. Ими уже была изобретена система БПЛА класса «Ланцет», аналогичная нашей. Она получила название «Булава». Ее эффективность, впрочем, пока неизвестна. ВСУ применяют также доработанные РСЗО «Гром», часть из них — это пусковые установки для баллистических ракет.

И если Россия даст украинской армии время на переподготовку, где-то полгода, то ВСУ не только привлекут авиацию, но и получат новый боекомплект для артиллерии, а также научатся применять аналог российских ФАБов. ФАБы — это наш аргумент, но при условии, что их будут применять не по 10–15 штук, а в качестве средства для ковровых бомбардировок. Тогда это будет очень эффективно.

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