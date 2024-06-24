«Линия Порошенко» оказалась прорвана: новости СВО на утро 24 июня

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Русское оружие» сообщил, что Вооруженные силы России прорвали «линию Порошенко» на Красноармейском направлении. По его информации, успеха достигли штурмовые взводно-тактические подразделения группировки войск «Центр». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 23 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Telegram-канал «Русское оружие» уточнил, что ВС РФ вклинились во вторую линию обороны на стыках опорных пунктов ВСУ. По его данным, глубина продвижения к настоящему моменту составляет 650 метров, ширина — 1350–1500 метров. В публикации уточняется, что войска идут вперед при огневой и контрбатарейной поддержке со стороны расчетов гаубиц и противотанковых пушек.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ у населенного пункта Часов Яр, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что они также уничтожают замаскированные боевые позиции, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Артиллеристы используют 122-мм неуправляемые реактивные ракеты зажигательного и осколочно-фугасного типа.

Фото: МО РФ

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество обратившихся за медицинской помощью в городе после атаки ВСУ выросло до 151 человека. Госпитализированы 82 пациента, погибли четыре человека, из них двое — несовершеннолетние.

Российский лидер Владимир Путин позвонил Михаилу Развожаеву сразу после атаки украинской армии на город, сообщил глава региона. Президент выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим при обстреле ВСУ.

По словам губернатора, глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Кроме того, в город направлен борт из Москвы. Жители города после получения первой медпомощи отправятся в лучшие клиники столицы, добавил Развожаев.

Владимир Путин находится в постоянном контакте с социальным блоком правительства и военнослужащими после атаки на Севастополь со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сейчас самое главное — оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Ракеты, которыми ударили по Севастополю, были запущены из района Николаева, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, в настоящий момент ведется работа по ликвидации расчетов противника. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Все участники конфликта на Украине должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирного населения, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Его заявление прозвучало на фоне ракетного обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины.

После ракетной атаки на Севастополь нужно признать Украину террористическим государством, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ответственность за эту трагедию также несут США, которые поставляют на Украину боеприпасы.

По мнению сенатора, мировое сообщество не станет комментировать атаку на Севастополь, опасаясь негативной реакции Запада. Однако он предположил, что Россия все равно поднимет этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Сенатор добавил: россияне не варвары и осознают, что на Украине есть мирные люди, не причастные к этим атакам. Но те военные и политики, которые имеют отношение к ударам по территории РФ, по его словам, должны понести «самое тяжелое наказание».

Атакуя Севастополь, ВСУ хотят перегрузить российскую систему противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не согласился с мнением о том, что противник обстрелял город, чтобы в дальнейшем ударить по Крымскому мосту.

В связи с этим Дандыкин заявил, что СБУ, ВСУ и другие организации нужно признать террористическими. По его мнению, они ничем не отличаются от ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как ВСУ атаковали другие регионы РФ

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов, информировал глава региона Василий Голубев. По его сведениям, один дрон был сбит, еще два подавили.

Обломки дронов упали на территории промпредприятия, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, добавил Голубев. Последствия на земле уточняются оперативными службами.

Где гремели взрывы на Украине

Движение поездов в харьковском метро возобновлено, сообщили в пресс-службе. До этого глава города Игорь Терехов сообщал о взрывах. После этого метрополитен объявил о приостановке движения поездов.

К чему призвали в МАГАТЭ

Атаки на Энергодар должны быть прекращены, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, использование БПЛА против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.

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