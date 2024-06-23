Военный эксперт раскрыл цель ударов ВСУ по Севастополю Военэксперт Дандыкин: атакуя Севастополь, ВСУ хотят перегрузить российскую ПВО

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Атакуя Севастополь, Вооруженные силы Украины хотят перегрузить российскую систему противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не согласился с мнением о том, что противник обстрелял город, чтобы в дальнейшем ударить по Крымскому мосту.

Я не согласен с мнением, что ВСУ атаковали Севастополь, чтобы позже ударить по Крымскому мосту. Севастополь и Крым одинаково ненавистны ВСУ, Севастополь, возможно, даже больше. Впрочем, как и НАТО, которое хотело там обосноваться, но не получилось. Город был главным двигателем Крымской весны, всего сопротивления. Так что очевидно, что удары наносились целенаправленно, в определенную дату. Киев и его хозяева — любители атаковать РФ, когда мы отмечаем какой-либо праздник, — сказал военэксперт.

В связи с этим Дандыкин заявил, что СБУ, ВСУ и другие организации нужно признать террористическими. По его мнению, они ничем не отличаются от ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, собеседник отметил, что ВСУ массово используют дроны для атак по территориям России. Только сегодня ночью в Брянской области было уничтожено порядка 30 их БПЛА, добавил он.

Это сигнал того, что они пытаются перегрузить нашу противовоздушную оборону и опять использовать натовские ракеты, в том числе и на старые наши регионы. Поэтому необходимо купировать эти угрозы, а также думать над ответом. Я считаю, что после ракетной атаки на Севастополь ответ должен последовать жесткий, — заключил Дандыкин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город погибли пять человек. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом.