Часов Яр, Клещеевка, Сокол: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 23 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Сокола, Уманского, Красногоровки, Работино, Яснобродовки и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 23 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без значительных изменений. Продолжаются позиционные бои по всей линии фронта. Донецкий фронт. В Красногоровке продолжаются городские бои. В районе Карловки идут бои на окраинах населенного пункта и с обеих сторон Карловского водохранилища, есть тактические успехи российских войск. В Яснобродовке ВС РФ также продвинулись внутри населенного пункта. Есть небольшие успехи на подступах к Новоселовке Первой. В Соколе идут ожесточенные бои, ВСУ продолжают держаться за поселок. Также продолжается движение российских войск по направлению к Нью-Йорку. Часовоярское направление. Без особых изменений. Не утихают тяжелые бои в пригороде Часова Яра. Активно работают средства дальнего поражения», — говорится в публикации.

Авторы WarGonzo сообщили, что на Харьковском фронте ВС РФ отражают контратаки ВСУ в Волчанске и в районе Глубокого.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Олег Царев

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском и Южно-Донецком фронте в настоящее время наблюдается стабильная ситуация. ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Старомайорском у реки Мокрые Ялы, отметил он.

Фото: МО РФ

«На Донецком фронте ВС РФ, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в Красногоровке по частному сектору. Штурмуют восточные окраины Максимильяновки, ведут бои на подступах к Константиновке. На Авдеевском направлении ВС РФ зачистили северную часть Сокола и вышли на границы Евгеновки. Севернее Новоалександровки сдвинули фронт примерно на 1,5 км и заняли посадки. Есть продвижение в Яснобродовке, а также к северу от Уманского в направлении Новоселовки Первой и на северном берегу Карловского водохранилища, где ВСУ выбиты с окраин коттеджного поселка. Ждем подтверждения освобождения села Шумы под Торецком и двух терриконов западнее. Сообщают, что наши зашли в села Дружба и Пивничное (по-русски — Северное, до 2016-го — Кирово) и перерезали дорогу на Константиновку. На Артемовском участке в Часове Яре ВСУ обороняются по рубежу канала Северский Донец — Донбасс. Пока наши взламывают линию обороны, ВСУ минируют следующие рубежи и готовятся оборонять сам город. На Северском участке ВС РФ отбили ряд позиций восточнее Раздоловки, закрепились на двух улицах села. А также вплотную подошли к Торскому. На Купянском направлении есть продвижение на 1 км у Нововодяного. Наши бьют по двум работающим кое-как переправам через Оскол на западную часть Купянска: у ж/д моста, вторая — в районе Канцедаловки. Идут бои около Песчаного. Фронт расширяется в направлении Боровой», — рассказал Царев.

Отмечается, что на Харьковском фронте ВСУ снизили активность в Липцах, но увеличили в Волчанске.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в Волчанске и на подступах к Глубокому. Несмотря на численное превосходство, ВСУ не удается переломить ситуацию в свою пользу. На Артемовском направлении идут бои в микрорайоне Канал в Часовом Яре. Статус Клещеевки и Андреевки все еще остается неясен. На Александро-Калиновском направлении российские войска освободили населенный пункт Шумы. Также поступают противоречивые сведения о продвижении ВС РФ в Ленинском (Пивничном), однако подтвердить их кадрами объективного контроля не представляется возможным», — опишет Telegram-канал «Рыбарь».

На Донецком направлении идут бои в Красногоровке, где ВС РФ выдавливают бойцов ВСУ из частного сектора на западе города.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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