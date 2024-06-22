Взрывы и прилеты в Харькове 22 июня: ВСУ запустили бомбу в свой жилой дом

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня вечером, 22 июня, в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Какие последние новости известны?

Что говорят на Украине о прилетах в Харькове

Глава Харькова заявил, что в настоящее время известно о четырех взрывах в городе, есть пострадавшие.

«В городе слышны взрывы. Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Двое погибли, 18 человек пострадали», — пояснил он.

Telegram-канал «Страна.ua» опубликовал видео с Тереховым, где он уточнил, что прилет был зафиксирован по одному из производственных предприятий.

«Авиабомба в Харькове попала в том числе по производственному предприятию», — сказал мэр города.

Глава харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар по Харькову был нанесен боеприпасами УМПБ Д-30.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также отметил, что удар по городу был нанесен управляемыми авиабомбами.

«Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на данный момент известно о 19 раненых и троих погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — подчеркнул он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сообщают военкоры о взрывах в Харькове

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что один из прилетов в Харькове был зафиксирован по зданию госпиталя украинской полиции.

«Последствия прилета по зданию госпиталя украинской полиции в Харькове», — написал он в Telegram-канале.

Авторы канала «lpr 1» сообщают, что один из ударов по Харькову нанесли сами ВСУ.

«А вот и сами повреждения от самообстрела Харькова. Явно не от нашей КАБ. Нам пытаются доказывать, что это наш прилет. Внимание вопрос: а почему дырка в южной стене дома?» — говорится в сообщении.

Также авторы канала «Мысли Мото Мото» обратили внимание, что траектория прилета в один из жилых домов идет из глубины Украины, поэтому российские войска здесь ни при чем.

«Сегодня в Харькове был прилет. Авиабомба прилетела в Харьков. Но запустили бомбу не мы, а украинцы. Объяснение простое: траектория прилета в дом идет из глубины Украины. В момент прилета в Белгородской области была тревога по авиации в Харькове. Выводы делайте сами», — подчеркнули журналисты.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отметил, что взрывы также были зафиксированы в Одессе и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«В Херсонской, Одесской и Харьковской областях слышны мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о четырех ударах по городу. В Одессе взрыв раздался в портовом районе. Предположительно, российские войска нанесли удар ракетами Х-59», — заявил авторы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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