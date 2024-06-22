Часов Яр, Херсон, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 22 июня

Фото: РИА Новости

Бойцы на БТР сопровождения тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Уманского, Работино, Яснобродовки и Часов Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 22 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Активно работают средства дальнего поражения. ЛБС без изменений. Донецкий фронт. Здесь продолжается активное наступление российских войск. Идут бои на подступах Константиновке и Максимильяновке. В Красногоровке есть очередные продвижения ВС РФ в городской черте. В районе Карловки идут бои на окраинах населенного пункта и с обеих сторон Карловского водохранилища. Наличие большого водоема вносит свои коррективы в развитие событий в этом районе. В Яснобродовке продолжаются бои на окраине населенного пункта. В Соколе российские войска встретились с ожесточенным сопротивлением украинского гарнизона, идут встречные бои. Продолжается наступление российских войск на Горловском участке. Есть продвижения по направлению к Нью-Йорку и в районе населенного пункта Шумы. Часовоярское направление. ВС РФ все дальше теснят украинский гарнизон, обороняющий восточный пригород Часова Яра, на его западные окраины. Продвижения российских войск совсем не быстрые, но они есть. Активно работают средства дальнего поражения ВС РФ. Одновременно российские войска улучшают свои позиции на северном и южном флангах основного направления атаки», — сообщает проект.

По данным WarGonzo, на Харьковском направлении в Волчанске и в районе населенного пункта Глубокое продолжаются бои, ВСУ пытаются безуспешно контратаковать.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Отражены атаки ВСУ. На Липцевском направлении из-за больших потерь противник активных действий не предпринимал. ВСУ накапливает людские и материальные резервы для проведения контрнаступательных действий. В Часове Яре основная часть микрорайона Канал перешла под контроль наших войск. Занят завод „Гидрожелезобетон“. За последние дни удалось полностью зачистить лесной массив севернее. В районе Калиновки 200-я ОМСБр заняла центральную часть населенного пункта и частично зачистила прилегающий лес южнее. На Южно-Донецком направлении расширена зона контроля ВС России в Красногоровке, сообщают о боях на западных окраинах Максимильяновки западнее Георгиевки. На Запорожском фронте наши подразделения атаковали в районе Нестерянки и Новопокровки. Враг наносит удары по энергетическим объектам на нашей территории, в СМИ появились сообщения о возможных планах ВСУ предпринять контрнаступательные действия на данном участке фронта. Наши ТОС работают в районе н. п. Пятихатки», — пишут авторы.

Источники Telegram-канала «Два майора» сообщили, что на Херсонском направлении были стрелковые бои в пойме реке Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении противник проводит контратаки в Волчанске и Глубоком, стремясь выбить подразделения российские войска с занимаемых позиций. На Артемовском направлении российские штурмовики заняли промзону микрорайона Канал и местность севернее улицы Олега Кошевого, в результате чего противник сохраняет контроль лишь над юго-западной частью микрорайона. На Александро-Калиновском направлении ВС РФ ведут наступление в сторону Дружбы и Ленинского, но отсутствие кадров объективного контроля не позволяет оценить масштаб продвижения», — говорится в публикации канала «Рыбарь».

Отмечается, что на Донецком направлении ВС РФ расширили зону контроля в Красногоровке, продвинувшись севернее по улице Матросова.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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