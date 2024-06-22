Удары по Украине сегодня, 22 июня: какие важные объекты ВСУ были поражены

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы БПЛА группировки войск «Центр» готовят к запуску беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-30»

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Добротворской ТЭС во Львовской области, сообщает Telegram-канала «Военная хроника». Минобороны РФ это никак не комментировало. Что известно о ночной атаке на важные объекты ВСУ?

Что пишут СМИ Украины о ночных прилетах

Украинский телеканал ТСН минувшей ночью сообщал, что взрывы были слышны в городе Луцке Волынской области, а также в Винницкой области. При этом во многих регионах Украины звучала воздушная тревога.

Также этой ночью, 22 июня, серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву Павлограде в Днепропетровской области. По информации журналистов, взрывы прозвучали на фоне сирены. Местные власти не делали заявлений о ситуации.

«По данным воздушных сил ВСУ, ВС РФ нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА», — пишут украинские СМИ.

О взрывах в Винницкой области также сообщило «Суспільне» со ссылкой на своих корреспондентов.

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий заявил, что минувшей ночью в регионе был поврежден объект критической энергоинфраструктуры и там начался сильный пожар.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что пишут военкоры о ночном ударе по ВСУ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в результате ночного удара была повреждена Добротворская ТЭС во Львовской области.

«По предварительным данным, в ходе ночного удара был уничтожен (или сильно поврежден) энергетический объект во Львовской области. Предположительно, речь идет о Добротворской ТЭС», — говорится в публикации.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам и складам украинской армии во Львовской области на западе Украины утром 22 июня.

«Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов», — рассказал он.

Он подчеркнул, что подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый.

Авторы канала «Два майора» отмечали, что удары по объектам инфраструктуры Украины могли наноситься при помощи ракет «Калибр» и беспилотников «Герань».

«Ночью по тыловым объектам противника нанесен комбинированный удар. Применялись самолёты Ту-95мс, ракеты „Калибр“, БПЛА „Герань“. Взрывы звучали в Павлограде, Хмельницкой, Винницкой, Волынской, Львовской областях. В городе Стрый (Львовская обл.) сообщали о перебоях с электроэнергией после ударов», — заявили журналисты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ту-95

Военный корреспондент Евгений Поддубный также сообщил, что объекты военной логистики и хранения западной техники стали целями удара ВС РФ.

«Объекты военной логистики, энергетики и пункты хранения западной военной техники стали целями для комбинированного удара ВС РФ на территории Украины минувшей ночью. Взрывы звучали в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Предварительно известно о поражении объекта энергосектора во Львовском Стрые. В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях удар был нанесён по пунктам хранения ЗРК украинской армии», — рассказал военкор.

Читайте также:

Часов Яр, Херсон, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 22 июня

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июня, фото, видео

Магнитные бури сегодня, 22 июня: что завтра, давление, слабость, тошнота