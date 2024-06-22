Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала, чем панда Катюша занимается по ночам. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша развлекается в ночное время

Акулова опубликовала минутный видеоролик, где панда Катюша отказывается спать ночью и бегает по большому вольеру. Сначала она забралась на деревянную горку и начала грызть ветки бамбука. После этого она спустилась вниз, покаталась по полу и разбудила свою маму Диндин.

Большая панда, скорее всего, была не в восторге от игр Катюши и попыталась уложить ее спать, но у нее ничего не вышло, поскольку ее дочка быстро убежала, когда поняла, что мама не сильно довольна происходящим.

«И вот наступила ночь. Катюша просыпается», — подписала видеозапись директор Московского зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале назвали Катюшу «совой», потому что маленькая панда постоянно любит спать днем, а ночью не дает Диндин отдыхать.

«Что поделать, если наша Катюша настоящая сова. Мама хочет спать, а дочка просыпается и начинает резвиться. Не пора ли их уже по разным вольерам разводить? Мне кажется, что Катюша уже достаточно самостоятельная и справиться может без мамы. Тем более киперы всегда помогут, если вдруг что-то пойдет не так»;

«Теперь понятно почему днем Катюшу в зоопарке не видно. Она ночью резвится с мамой, а днем отсыпается и не хочет показываться посетителям зоопарка. Обычно за маму с дочкой папа Жуи вечно отдувается. Сидит на своем посту, жует стебли бамбука и радует глаз. Неужели с режимом Катюши ничего не сделать, а то хотелось бы и днем на нее посмотреть»;

«Интересно, а все панды днем любят спать, а ночью бодрствуют? Или это только наша любимая Катюша, которая как настоящий ребенок веселиться только после полуночи. Видео классное! Жаль только Диндин, которая вроде бы уже спала, а тут появилась Катюша и весь сон резко прервался в один момент», — писали пользователи Сети.

Почему в Китае вновь хотят выпускать панд на волю

В КНР планируют возобновить программу по выпуску больших панд в естественную среду обитания, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщает The Financial Times.

По информации издания, в Китае планируют впервые за десять лет провести перепись панд, чтобы убедиться в росте популяции данного вида животных. Отмечается, что с 2003 по 2018 год китайские власти вернули 12 панд в их естественную среду обитания.

Планируется, что в этом году двух панд выпустят на волю, а через год еще три. Всего в неволе в 2023 году содержалось 728 панд, из которых 46 детенышей.

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