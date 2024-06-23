Магнитные бури сегодня, 23 июня: что ждать завтра, апатия, сонливость, боли

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Сегодня, 23 июня, в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 23 и 24 июня

По данным ученых, вероятность возникновения магнитной бури сегодня составляет всего 10%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня сила геомагнитных возмущений составит всего 2 балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — отмечают авторы сервиса.

Завтра, 24 июня, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сильных магнитных бурь не прогнозируется.

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Что нельзя делать во время геомагнитных возмущений

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru посоветовал метеозависимым людям пораньше ложиться спать и сократить рабочую нагрузку.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — пояснил он.

По словам медика, из-за магнитных бурь некоторые люди начинают ощущать усталость, дискомфорт, ухудшение самочувствия и сонливость. Кондрахин подчеркнул, что есть данные, что в этот период может сгущаться кровь, в связи с чем существует риск проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Врач-терапевт Надежда Капнинская уточнила, что сильные геомагнитные удары повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому «солнечные штормы» особенно опасны для гипертоников.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», заявила врач.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила исследователь.

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