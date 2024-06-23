Королевская семья Британии: последние новости, уничтожение репутации Кейт

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Британские газеты пытаются уничтожить репутацию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а король Великобритании Карл III оказывает давление на принца Гарри. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 23 июня?

Правда ли, что у Кейт Миддлтон есть двойник

Участие Кейт Миддлтон в параде Trooping the Color после полугодичного отсутствия на публике и прохождения курса химиотерапии до сих пор обсуждают поклонники королевской семьи. Блогер Антон Суворкин обратил внимание, что на опубликованных с мероприятия кадрах на лице принцессы Уэльской сместилась родинка.

Суворкин напомнил о давней традиции двойников, которыми влиятельные личности окружали себя с давних пор и заметил, что у Букингемского дворца было время, чтобы найти похожую на Кейт женщину.

«За полгода могли найти двойника, могли провести необходимые пластические операции, чтобы она была похожа на настоящую Кейт Миддлтон… Почему у нее родинка не на старом месте, где она у нее была? Ребята, я ничего не утверждаю, в случае с принцессой Кейт Миддлтон невозможно ничего утверждать. Здесь мы просто смотрим на фотографию, смотрим на передвинутую буквально на сантиметр родинку и думаем: как такое могло быть, ну правда?» — сказал блогер на своем YouTube-канале Anton S Live.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Королевская семья Британии

Почему СМИ Британии уничтожают репутацию Миддлтон

Мировые СМИ продолжают уничтожать репутацию Кейт Миддлтон, сообщает издание EADaily. По его данным, это началось задолго до известия об онкологическом заболевании принцессы Уэльской и продолжилось после ее публичного выхода на параде Trooping the Colour, которое ряд британских изданий назвало «воскрешением Кейт».

Как пишет EADaily, мировым СМИ не нужна картина со счастливой традиционной семьей Кейт Миддлтон, вместо этого нужно «выхватить из тени малейшие скандалы и различные дрязги» в королевской семье.

«Здесь работает машина. Мировая пропагандистская машина либерально-глобалистской элиты. И этой машине поставлена вполне конкретная задача — всякая попадающая в публичное поле нормальная счастливая семья, а уж королевская тем более, должна быть как минимум оболгана, а по возможности разрушена», — отмечает источник.

Какое давление Карл III оказывает на принца Гарри

Королевский эксперт Том Куинн предположил, что принц Гарри и принц Уильям могут помириться, даже если они сами этого искренне не захотят, под влиянием короля Карла III, пишет OK! По его словам, монарх убеждает герцога Сассекского обеспечить себе резиденцию в Великобритании, чтобы он мог больше времени проводить с внуками — Арчи и Лиллибет.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III

Эксперт считает, что приезд в Британию Гарри с детьми также поспособствует воссоединению враждующих братьев. Однако он сомневается, что Меган Маркл будет поддерживать своего мужа в этом вопросе из-за ее прошлого негативного опыта общения с королевской семьей.

«Король определенно оказывает давление на Гарри. Он злится, что его отношения с внуками до сих пор осуществляются посредством видеозвонков, которые Карл III просто ненавидит. Дети Уильяма и Кейт проведут выходные в Хайгроув, а дети Гарри смогут легко приехать из своего дома неподалеку. Это аккуратно решит проблему Меган, ей просто не нужно будет быть вместе с королевскими родственниками, а детей можно будет быстро вернуть в Штаты через неделю или две», — объяснил Куинн.

Принц Гарри и Меган Маркл с 2020 года живут в Штатах. Во время интервью Good Morning America герцога Сассекского спросили, что он думает о подаче заявления на получение гражданства США, на что он ответил: «Чувствую ли я себя американцем? Нет... Я не знаю, что я чувствую».

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