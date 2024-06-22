«Со мной не общаются близкие люди из-за СВО»: где сейчас Александр Дьяченко

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александр Дьяченко

Актер Александр Дьяченко прославился ролями в лентах «Брат-2» и «Мажор». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что он говорил о спецоперации и жизни в США?

Чем известен Александр Дьяченко

Александр Дьяченко родился 12 июня 1965 года в Санкт-Петербурге, окончил местный электротехнический университет. В 1990-е годы он отправился в США, где получил актерское образование, и стажировался в Лос-Анджелесе у Милтона Канцелоса.

Дьяченко дебютировал в кино в России в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Он сыграл братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых. После успеха ленты актер также снялся в фильмах «Львиная доля», «Звезда», «Две сестры», «Брак по завещанию», «Две стороны одной Анны», «Мажор» и других.

Что известно о жизни Дьяченко в США

В 1993 году он переехал в США, где получил актерское образование и обрел статус члена профсоюза американских актеров. В Чикаго артист работал менеджером местной бейсбольной и баскетбольной команд. Он прожил в США 10 лет. В эмиграции артист женился на американке по имени Дженни. Они развелись, когда Дьяченко стал ездить на съемки в Россию.

По словам актера, после начала СВО с ним перестали общаться близкие люди в США.

«Со мной перестали общаться очень близкие люди, очень близкая семья. И с какого-то времени я понял, что доказывать и объяснять какие-то вещи — бесполезно. Потому что когда человек придерживается своей правды, то чужая правда ему неинтересна», — сказал он в программе «Судьба человека».

Сейчас Александр Дьяченко не представляет себя жителем США. По его словам, он принял решение о возвращении в Россию, когда понял, что «не уважает себя».

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Александр Дьяченко

Что Дьяченко говорил об СВО и украинцах

Александр Дьяченко после начала спецоперации разместил на своей странице в соцсетях видео, на котором режиссер Сергей Бодров — младший говорит: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих никогда».

«Я опубликовал, потому что возникла такая необходимость. Момент очень важный и очень ответственный для нашей страны, для нас всех», — объяснил свои действия Дьяченко.

Отвечая на вопрос Бориса Корчевникова о ситуации в Донбассе, актер отметил, что «каждому поколению обязательно нужно пережить нечто такое, что являет собой столкновение разных правд».

«Каждый народ проходил через свои войны, где он отстаивал свою правду. Мы отстаиваем свою правду, однозначно», — уточнил он.

Дьяченко считает, что украинцы поддались пропаганде и обещаниям о лучшем будущем.

«Есть люди более подверженные сказкам о колбасе, а есть менее. Нашим братьям с Украины, им пообещали очень много колбасы. При этом нарисовали образ врага. И так как им дуют в темечко и говорят, что вы — белые и пушистые, лучшие, — это все греет, людям это нравится, это все их захватывает», — отметил актер.

Чем сейчас занимается Александр Дьяченко

Александр Дьяченко в 59 лет продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году с ним состоялась премьера драмы «Свидетель», рассказывающей, как скрипач-виртуоз из Бельгии стал свидетелем начала СВО. Также он появился в лентах «Дед Морозов — 2», «Жизнь по вызову — 2» и снялся в главной роли в сериале «Закон тайги».

На настоящий момент актер задействован в съемках третей части «Жизни по вызову» и фильма «Фронтовая любовь».

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