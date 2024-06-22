Критика Беглова, молчание об СВО, дети: куда пропал актер Игорь Вуколов

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Актер Игорь Вуколов прославился ролью бездомного Петровича в сериале «Улицы разбитых фонарей». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Игорь Вуколов

Игорь Вуколов родился 4 января 1964 года в Нальчике, окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Римского-Корсакова. В начале творческой карьеры работал в различных театрах и занимался развитием авторского проекта — клоунского дуэта «Брутто-нетто». Артист с юмористическими номерами выступал на ТВ, работая вместе с комиками Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым.

Дебют Вуколова в кино состоялся в 1986 году в фильме-спектакле «Сказка за сказкой», где он сыграл королевского стрелка. Популярность ему принесла роль бездомного Петровича в сериале «Улицы разбитых фонарей». На основе одного из эпизодов с ним был создан популярный в Сети клип «Котлетки с пюрешкой».

Актер также снимался в лентах «Убойная сила», «Литейный», «Чужой район», «Морские дьяволы», «Невский», «Первый отдел» и других. В фильмографии артиста на настоящий момент около 50 работ. Съемки в кино Игорь Вуколов совмещал с работой на телевидении, где вел программы о путешествиях и рыбалке.

Что известно о личной жизни Игоря Вуколова

Игорь Вуколов не дает интервью и не комментирует личную жизнь. Известно, что артист женат, у него есть дочь. Наследница работает врачом.

Актер занимается благотворительностью, помогая детским домам и приютам для животных. Свободное время уделяет путешествиям.

«В Африке, в Кении, предложили принять участие в рафтинге в истоках Нила. Да, четвертая степень сложности — но я сплавлялся не раз по крутым маршрутам! Но что было здесь! Когда нас выбросило из лодки и болтало, как щепку, в водяной взвеси почти вечность, это, я вам скажу, жестко! Во второй раз я бы подумал», — рассказывал он о рафтинге в Карелии.

Чем сейчас занимается Игорь Вуколов

Игорь Вуколов в 60 лет продолжает сниматься в российских сериалах. В 2023 году с ним вышла картина «Первый отдел — 3». В конце мая 2024 года телеканал НТВ официально объявил о возобновлении проекта 10-летней давности — детективной ленты Андрея Коршунова «Чужой район». Игорь Вуколов в ней играет одного из главных героев — сантехника Василия Гришина.

Вдобавок артист продолжает карьеру телеведущего. На телеканале Russian Travel Guide ведет цикл передач для любителей рыбной ловли. Игорь Вуколов мечтает снять фильм о рыбалке на Южном полюсе.

Актер не комментирует политические события и свое отношение к власти, однако в 2021 году критиковал местное правительство Петербурга и губернатора Александра Беглова за плохую уборку снега в зимний период.

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