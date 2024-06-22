«Ментовские войны», извинения, съемки: где сейчас актер Руслан Ибрагимов

Фото: ТРОМЕДИА

Руслан Ибрагимов

Актер Руслан Ибрагимов получил известность благодаря съемкам в телесериалах «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Руслан Ибрагимов

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился специальностям «режиссура», «актер театра и кино».

В начале карьеры артист играл на сцене творческой мастерской Григория Козлова, ставил спектакли по классическим пьесам в Астрахани, Челябинске, Таллине и Петербурге, а также преподавал актерское мастерство. В кино Ибрагимов дебютировал в 2001 году в сериале «Бандитский Петербург — 3: Крах Антибиотика». Наибольшую популярность получил благодаря роли Айдара Шамангалиева в сериале «Ментовские войны».

Также снимался в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Гончие», «Бумажный солдат», «Семейная история», «Все началось в Харбине», «ППС-2», «Снова один на всех», «Неслучайная встреча» и других. В 2011 году Ибрагимов дебютировал как режиссер сериала: он снял четыре серии пятой части «Морских дьяволов».

Что известно о личной жизни Руслана Ибрагимова

Руслан Ибрагимов не дает интервью и не афиширует подробности личной жизни. По данным СМИ, у него есть сын Даниэль. Однако кто является его матерью — неизвестно.

Артист практически не пользуется социальными сетями. У него есть аккаунт во «ВКонтакте», однако видеть размещенную информацию в нем может только ограниченный круг пользователей.

Руслан Ибрагимов лишь однажды обратился к своим поклонникам в Сети, поблагодарив их за положительную оценку своего творчества.

«Дорогие друзья, спасибо вам всем за теплые слова! Простите за мою интернет-неграмотность, но я только сегодня вдруг обнаружил ваши сообщения-послания! Спасибо друзьям, которые указали мне на отзывы о моей работе. Всем низкий поклон, простите, что не отвечал раньше», — написал он.

Чем сейчас занимается Руслан Ибрагимов

Артист после двухлетнего перерыва в актерской деятельности в 2023 году вернулся к съемкам. Он появился в эпизоде ленты «Дед Морозов — 2» и сыграл роль Каримова в сериале «Шеф. Мужская работа».

Ибрагимов также работает актером озвучки. В прошлом году он работал над фильмами «Проклятое наследие» и «Дурные деньги».

Согласно информации в профиле Руслана Ибрагимова во «ВКонтакте», актер живет в Санкт-Петербурге.

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