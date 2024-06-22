SHAMAN: последние новости 22 июня, жалобы на ночной концерт, песни в КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Жители Рязанской области пожаловались на «ночные концерты» SHAMAN, а музыкальный критик Сергей Соседов оценил возможность замены артиста его коллегами. Какие известны последние новости об исполнителе на сегодня?

Может ли Татьяна Куртукова занять место SHAMAN на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что среди российских артистов составить конкуренцию SHAMAN могут исполнительницы Пелагея или Марина Девятова. Однако он не согласен с мнением, что певица Татьяна Куртукова, прославившаяся композицией «Матушка», может занять место Дронова на эстраде.

«Куртукова к SHAMAN не имеет никакого отношения и ничем на него не похожа, глупо ее к нему привязывать. Они никак не соприкасаются. Манера исполнения у Татьяны совершенно другая — гораздо легче, чем у SHAMAN. У него мужская энергетика, с большим нервом, и он работает в другом направлении. И если уж ее и сравнивать, то разве что с Пелагеей или Мариной Девятовой», — сказал Соседов msk1.ru.

Композитор и продюсер Вячеслав Тюрин также призвал не сравнивать артистов и обратил внимание на разные манеры исполнения SHAMAN и Куртуковой.

«Что касается вокала, Татьяна поет открытым голосом, и он у нее очень хороший. А ее песни я не могу назвать совсем уж патриотичными. Такие композиции есть у SHAMAN, и они у него взрослые. А у Тани — девичьи. Девушка поет о России-матушке, о любви к ней, к российской природе. Просто констатирует факт», — добавил продюсер.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Татьяна Куртукова

Что за жалобы на концерт SHAMAN

Жители микрорайона Дашково-Песочня в Рязанской области пожаловались на «ночные концерты SHAMAN». Свое недовольство они выразили в группе ВК Rzn Life, Жязнь Рязани. Как оказалось, горожане были недовольны громкостью песен Дронова, которые играли у соседей.

«Какой-то кошмар, что за концерты в Дашках? Время уже давно за 00:00, а мы концерты SHAMAN слушаем всем районом, у многих дети уснуть не могут. Пришли все с работы и учебы, а отдохнуть не дают. Концерт уже несколько раз повторяется, дайте поспать», — говорится в посте.

Правда ли, что песни SHAMAN крутят по ТВ в КНДР

В Северной Корее следят за русской культурой и показывают по телевидению концерты российских артистов, заявил бывший посол России в КНДР Валерий Сухинин в программе «Что это было» на RTVI.

Комментируя исполнение песни «Встанем» из репертуара певца SHAMAN на концерте в Пхеньяне он сообщил, что в Северной Корее есть специальный канал, с помощью которого местных жителей знакомят с российской культурой. На вопрос о том, могли ли певца SHAMAN показывать по северокорейскому телевидению, Сухинин ответил: «Возможно, возможно».

«У них есть такой специальный канал, который в субботние и воскресные дни показывает и фильмы советские, и российские фильмы, и концерты наших артистов, чтобы их публика тоже с этим знакомилась», — сказал Сухинин.

Экс-посол добавил, что предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир очень интересовался русской музыкой.

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