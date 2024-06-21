Пугачева, критика мигрантов, мама на Украине: как живет актер Юрий Батурин

Фото: Социальные сети

Юрий Батурин

Юрий Батурин — российский актер театра и кино, который обрел популярность благодаря ролям в сериалах «Знахарь» и «Осколки счастья». Как сейчас живет артист, что говорил об СВО?

Что известно о Батурине

Юрий Батурин родился на Украине, в Советском Союзе, в 1972 году. В 14 лет он отправился жить в Днепропетровск, где поступил в театральное училище, по окончании которого переехал жить в Москву. В столице он поступил в РАТИ-ГИТИС на курс Марка Захарова. В 1996-м Батурин попал в театр «Ленком», но из-за невысокой зарплаты был вынужден устроиться барменом в один из московских ресторанов, владелицей которого была Алла Пугачева.

«Зарплата в „Ленкоме“ одна из самых высоких в театральной Москве, но эти деньги не позволяли ни снимать квартиру, ни чувствовать себя нормальным человеком. Поэтому я в какой-то момент для себя решил, что хочу остаться в Москве, но для этого должен работать и зарабатывать, чтобы на эти средства жить. Так я стал барменом», — признался он в одном из интервью.

В 2005 году актер принял решение вернуться в профессию, а первую свою главную роль в кино исполнил в 2008 году в украинском телесериале «Сила притяжения». Широкую известность получил после выхода на экраны российского телесериала «Знахарь» (2008) режиссера Вячеслава Никифорова.

В 2020 году актер появился в популярном сериале «Беспринципные», где снимался с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Аглаей Тарасовой и Максимом Виторганом. В настоящее время фильмография Батурина насчитывает более 110 работ.

Фото: Социальные сети Юрий Батурин

Что известно о личной жизни Батурина

Батурин и его супруга Ирина поженились в 1997 году. Пара познакомилась в 1996 году, когда актер работал барменом в ресторане.

После долгих лет совместной жизни в 2013 году в их семье родился сын Богдан.

Что Батурин говорил о ситуации с мигрантами в России

В своих социальных сетях актер раскритиковал ситуацию внутри России, которая сложилась с мигрантами.

«Очень радует, что Следственный комитет встрепенулся по поводу происходящего с мигрантами в нашей стране. Как будто второй фронт открыт внутри страны, это надо четко понимать. В то время как наши ребята на фронте воюют, погибают и теряют здоровье, у нас внутри открыт второй фронт», — говорил он.

Также артист подчеркнул, что в стране якобы никто не думает о том, к чему может привести нынешняя миграционная политика через 30-40-50 лет.

Чем занимается Батурин сейчас, что говорил об СВО и Украине

В интервью изданию «Аргументы недели» Батурин рассказал, что свой гражданский выбор он сделал еще до начала СВО, а именно в 2014 году, когда начались столкновения в Донбассе.

«22 февраля 2022 года позвонил маме на Украину, говорю, мам, у меня такое ощущение, что завтра-послезавтра что-то будет. Ну, там, говорю, деньги сними в банке, ребята пускай куда-нибудь уедут, в таком большом городе, как Киев, оставаться не надо. 23 февраля своего отца еще поздравил с армейским праздником. Он участник Афганской войны. А на следующий день все действительно началось. Естественно, сразу звонки, какие-то личные ко мне претензии. Говорю, ребята, я же вас предупреждал, но как-то вы все смеялись, говорили, что я вас накручиваю. Родители мне ничего плохого не говорили. Как бы там ни было, я все равно для них хороший сын. И я их надежда во всем. Они рады моим успехам. Но для знакомых, друзей и даже некоторых родственников я стал врагом», — признался актер.

Фото: Социальные сети Юрий Батурин

Актер уточнил, что оказывает помощь СВО, но в основном мирному населению, которое находится в зоне конфликта.

«Я оказываю помощь в основном мирному населению. Людям, которые находятся в зоне конфликта. Для меня они такие же участники СВО, как и бойцы. Приезжаем и с колес раздаем все необходимое. Помогаем Донецкому центру домашних животных, который содержит ставших бездомными в результате военных действий кошечек, собачек, — они, знаете, как дети малые. Некоторые из них ранены», — пояснил артист.

Что говорил об отъезде Аллы Пугачевой из России

Батурин подчеркивал, что тема с отъездом из страны певицы Аллы Пугачевой является для него крайне «неприятной».

«Это очень неприятный вопрос, на который я ничего не могу сказать. Понимаете, для меня, как говорится, умерла и умерла. Знаете, всегда своим зрителям говорю, когда слышу от них, что я звезда, их кумир: „Не творите себе кумиров, чтобы потом не разочаровываться“. Вот так же бы я ответил и на ваш вопрос», — заявил артист.

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