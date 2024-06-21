США, пенсия $600, отказ от приезда в РФ: как сейчас живет Людмила Порывай

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Людмила Порывай и Наташа Королева

Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай прославилась в России благодаря своей программе на Первом канале. Как сейчас живет мама певицы Наташи Королевой, что говорила об СВО?

Чем известна Людмила Порывай

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она окончила Киевскую консерваторию, преподавала вокал в местном институте культуры и руководила женским фольклорным ансамблем.

В России Порывай прославилась после того, как вместе с дочерью стала ведущей программы «Время обедать!» на Первом канале. Передача выходила в эфир на протяжении двух лет. После ее закрытия мать Королевой стали приглашать сниматься на НТВ и «Россию 1» в качестве эксперта различных шоу.

Как Людмила Порывай отреагировала на СВО

Людмила Порывай после начала спецоперации разместила на аватарку в социальных сетях свое фото, сделанное на фоне украинского флага, и опубликовала пост в поддержку Украины.

«Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами», — написала она.

Правда ли, что Порывай поссорилась с Тарзаном из-за СВО

В августе 2022 года Людмила посетила в США концерт украинской певицы Ирины Билык. Мама Королевой пришла на ее выступление, накинув на плечи украинский флаг, а позднее поднялась на сцену и выкрикивала националистические лозунги.

Затем Порывай публично оскорбила своего зятя Сергея Глушко, известного как Тарзан. В первые дни СВО он поддержал позицию российских властей, о чем вспомнила Ирина Билык. Когда Людмила Порывай поднялась на сцену, певица спросила по-украински: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?» Теща Тарзана не стала заступаться за него и в ответ показала, что разделяет мнение исполнительницы. При этом семья артистов отрицала, что они ссорятся из-за разных политических взглядов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королева и Сергей Глушко

Зачем Порывай приезжала в Москву

В мае 2023 года Порывай приехала в Москву из Майами, где живет более 30 лет, на день рождения Наташи Королевой и задержалась в российской столице. Летом мать артистки перестала вести социальные сети и появлялась только на видеороликах в аккаунте дочери.

В августе Королева рассказала, что в настоящий момент в их семье царит согласие и покой и ее мать все еще остается в России.

«У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение», — поделилась она.

Где сейчас находится Людмила Порывай

Людмила Порывай после нескольких месяцев пребывания в Москве вернулась в Майами, где живет со вторым супругом Игорем Эльпериным, который в Штатах имеет ресторанный бизнес.

Мама Королевой владеет в Америке несколькими квартирами. Она рассказывала, что живет на деньги, которые получает от аренды недвижимости, и за счет местной пенсии. В Америке ей положены выплаты по старости в размере $600, несмотря на то что она никогда не работала.

В феврале 2024 года Наташа Королева летала к матери в США на день рождения, о чем рассказала в своих социальных сетях. Порывай перестала сама ездить в Россию из-за проблем с прямыми рейсами.

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