Алла Пугачева: последние новости 22 июня, провалы на лице, встреча с «Би-2»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева «забила на себя» в эмиграции и напугала своим присутствием на концерте солиста группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Какие последние новости выходили о Примадонне на сегодня?

Что Егор Бортник рассказал о встрече с Пугачевой в Израиле

Солист группы «Би-2» Егор Бортник много лет знаком с Аллой Пугачевой. Коллектив не раз принимал участие в ее концертах и «Рождественских встречах», но не ожидал присутствия артистки на своем выступлении в Тель-Авиве после начала спецоперации.

Бортник рассказал You-Tube каналу «И грянул Грэм», что у участников коллектива нет дружеских отношений с Примадонной — они не ходят в гости друг к другу. При этом группа лично прислала Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приглашения на концерт.

По словам Бортника, когда он увидел в зале артистку, ему стало страшно выходить на сцену и петь. Как заметил музыкант, он не особенный вокалист, а просто сонграйтер. Где-то он может не попасть в тональность, а из-за присутствия знаменитостей им овладел страх. Чтобы разрядить обстановку, он пообщался с Пугачевой и Галкиным перед выступлением.

Егор Бортник отметил, что, когда семья артистов посетила гримерку коллектива «Би-2», у него появилось «домашнее, спокойное чувство». Концерт музыканты начали только после того, как Примадонна вернулась на свое место в зале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Егор Бортник

Что не так с внешним видом Аллы Пугачевой

После того как Максим Галкин опубликовал новое фото с Аллой Пугачевой и детьми, косметолог Татьяна Аюпова заявила, что «певица немного на себя забила». По словам специалиста, 75-летняя исполнительница неплохо выглядит для своих лет, однако заметно, что у нее нарушен мышечный каркас.

«Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки, провалы. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек немного уже сдает. Возможно, на это нет времени, но в целом бывают ровесницы Аллы Борисовны гораздо более подтянутые», — сказала Teleprogramma.pro косметолог.

Татьяна Аюпова настаивает, что Пугачевой требуется уход, и обратила внимание, что на состояние ее кожи в эмиграции могут влиять погодные условия.

«В целом Алла Пугачева нуждается в уходе. Возможно, на нее неблагоприятно влияет яркое солнце, игнорирование SPF-защиты, отсутствие ухода. Заметно, что певица немного на себя забила», — заключила специалист.

Вернется ли Алла Пугачева в Россию

Алла Пугачева не сообщает о своих перемещениях и планах на возвращение в Россию. При этом лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян считает, что если Примадонна решит вновь обосноваться в Москве, то одних слов о прощении от нее будет мало. В то же время музыкант сомневается, что исполнительница вернется на родину.

«Я не знаю, до какой степени покаяния надо им дойти, какие выпросить прощения у народа своего, какие нужно найти слова и действия… Слов, наверное, уже будет маловато… Но навряд ли у Софии Ротару или Аллы Пугачевой щелкнет какой-то тумблер и что-то у них там изменится», — отметил он в интервью проекту «Так сказать».

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