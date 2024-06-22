«Пенсии хватает только на оплату ЖКХ»: как сейчас живет актер Юрий Кузнецов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Юрий Кузнецов, победивший в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Человек, который удивил всех»)

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов обрел широкую популярность благодаря роли подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу Мухомор в сериале «Улицы разбитых фонарей». Что известно о карьере и личной жизни актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане, окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств. В разные годы работал в Хабаровском городском драматическом театре, Омском театре драмы и Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Н. П Акимова.

Кузнецов дебютировал в кинематографе в 1973 году в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». Затем он вернулся к съемкам спустя 10 лет, появившись в лентах «Торпедоносцы», «Мой друг Иван Лапшин», «Собачье сердце», «Отряд специального назначения», «Брат».

Наибольшую известность Кузнецову принесла роль подполковника милиции Петренко по прозвищу Мухомор в сериале «Улицы разбитых фонарей». После успеха ленты актер также снялся в картинах «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Участок», «Эпидемия», «Непослушник» и других. В его фильмографии на настоящий момент более 170 ролей.

Фото: Кинокомпания «Феникс-Фильм»/ИТАР-ТАСС Актриса Анастасия Мельникова в роли следователя Абдуловой и актер Юрий Кузнецов в роли полковника Петренко во время съемки телесериала «Опера. Хроники убойного отдела — 3»

Что известно о личной жизни Юрия Кузнецова

Первый брак Юрий Кузнецов заключил с актрисой Валентиной Луневой будучи студентом. У пары родилась дочь Наталья. Артист подал на развод, когда встретил новую возлюбленную. Бывшей супруге он оставил все свое имущество.

На съемках в Москве в 1991 году Юрий Кузнецов познакомился с искусствоведом Ириной Кузнецовой, которая приехала в столицу, чтобы вылечить сына Алексея от гемофилии. Артист влюбился, пара стала жить вместе, а в 1995 году у них родилась дочь Александра. Свои отношения они оформили в 2001 году, Кузнецов оставался с супругой до ее смерти в 2012 году.

В программе «Судьба человека» актер рассказывал, что из-за напряженного графика начал злоупотреблять алкоголем. По слухам, привычка вернулась к нему после смерти жены. Справиться с депрессией он смог благодаря дочери.

«Когда в последний раз в больнице ее доктор сказал мне: „Положение очень серьезное“. <...> Если бы не дочь рядом, моя жизнь куда-то по наклонной бы пошла. Сашка была всегда рядом со мной. Мы так выжили, рядом друг с другом. <...> Мы, сжав зубы, жили дальше, работали и учились», — рассказал Кузнецов в программе «Секрет на миллион».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юрий Кузнецов с дочерью Александрой

Что Кузнецов говорил о своей пенсии

Юрий Кузнецов в эфире НТВ сообщил, что получает невысокую пенсию, которой недостаточно для жизни. При этом артист сообщил, что его семье не приходится экономить, так как он работает.

«На оплату ЖКХ хватает. И все», — сказал Кузнецов о своей пенсии.

Артист живет в Москве, также у него есть дача под Петербургом. По словам Юрия Кузнецова, он ни в чем не нуждается.

«Все, что нужно, у меня есть — квартира замечательная, комната, и кошечке с собачкой место есть», — заключил актер.

Чем сейчас занимается Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов в 77 лет активно задействован в кинопроектах. В 2024 году с ним на экраны вышли фильмы «Непослушники» и «Тетя Марта — 2». На настоящий момент артист снимается в главных ролях в лентах «Василиса и хранители времени» и «Огниво».

Помимо съемок в кино Кузнецов выступает на сцене петербургских театров со спектаклем «Операция „Развод“».

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