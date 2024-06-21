ОАЭ, отказ от поездки в Донбасс, предательство: где сейчас Сергей Пенкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Заслуженный артист России Сергей Пенкин известен как певец и композитор. Его голос за широту диапазона занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как сейчас складывается его карьера, почему он не хочет выступать в Донбассе?

Чем известен Сергей Пенкин

Сергей Пенкин родился 10 февраля 1961 года в Пензе, в середине 1980-х годов переехал в Москву, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Творческая биография артиста в столице началась с участия в ВИА «Поют гитары» Московской областной филармонии.

Широкая известность пришла к Сергею Пенкину в 1991 году, когда руководитель программы «50х50» Анжела Хачатурьян пригласила его участвовать в концертах шоу в «Олимпийском». После этого Пенкин начал получать приглашения выступить на концертах в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, где исполнял композиции «Чувства», «История любви», «Джаз-птица», «Не забывай!», «Мне не забыть тебя» и другие. В 2015 году он открыл собственную вокальную школу в Москве. В разные годы принимал участие в шоу «Один в один!», «Суперстар», «Три аккорда», «Маска».

Что известно о личной жизни Сергея Пенкина

Первой супругой певца была англичанка по имени Стефания. Она предлагала ему переехать в Великобританию, однако Пенкин отказался, и их союз вскоре распался. В 2000–2002 годах артист состоял в браке с Еленой Проценко, английской журналисткой русского происхождения.

В 2015 году Сергей Пенкин начал строить отношения с украинской моделью и телеведущей Владленой Пономаренко. Пара побывала в Париже, где, по слухам, певец сделал предложение своей избраннице. Но свадьба не состоялась.

На настоящий момент артист холост, детей у него нет. При этом исполнитель отмечал, что у него достаточно родственников, которые могут получить в наследство его дом в Подмосковье и квартиру в центре Москвы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Пенкин

Что Сергей Пенкин говорил об СВО и Донбассе

Сергей Пенкин летом 2022 года в интервью YouTube-проекту «Осторожно: Собчак» признался, что у него нет конкретной точки зрения насчет спецоперации. При этом он заверил, что не собирается эмигрировать из России. По мнению артиста, иметь два паспорта и жить на две страны — это предательство.

«Мы предполагаем, а Бог располагает. Я никак это не воспринимаю. Мне за все больно, но я не знаю, как ответить», — заявил артист.

Сергей Пенкин также уточнил, что на настоящий момент не готов ехать в Донбасс с выступлениями, даже если ему предложат за поездку какое-либо звание.

«Мне тяжело будет выступать в Донбассе. Среди разрухи и этих людей ты приезжаешь петь. Это какое-то кощунство, мне так кажется. Это будет очень больно», — объяснил он.

Чем сейчас занимается Сергей Пенкин

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Сергею Пенкину звание «Заслуженный артист РФ». В тот период у певца должны были состояться два больших концерта за рубежом — 22 декабря на Кипре и 24 декабря в Дубае. Однако второй не состоялся. Причиной назвали возвращение исполнителя в Россию для получения награды.

Однако певец отрицает это: по его словам, церемония состоялась в другой день, а концерт в Дубае перенесли, поскольку в Эмиратах была «вспышка гриппа».

На настоявший момент у Пенкина запланированы гастроли по России с программой «35﻿ лет на сцене». Он планирует объехать десятки городов с сольным концертом.

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