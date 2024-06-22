Максим Галкин: последние новости 22 июня, спонсоры из России, алкоголизм

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Максим Галкин

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) испытывает трудности с алкоголем в эмиграции, а его негативные выступления о России оказались проплачены олигархами. Какие известны последние новости о шоумене на сегодня?

Кто проплачивает Максима Галкина

Народный артист России Сергей Никоненко считает, что Максим Галкин преследует коммерческий интерес, когда шутит на своих концертах о России. По его словам, русофобские высказывания комика спонсирует не Запад, как это принято считать, а «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят».

«Проплачен мальчонка!» — сказал Никоненко.

Актер выразил уверенность, что Галкин осудил СВО и покинул Россию вместе с семьей, чтобы спасти свои заграничные счета и недвижимость. Никоненко также предположил, что уехавшими из РФ знаменитостями руководит «один и тот же хозяин», поскольку артист видит в их действиях слаженность.

Сергей Никоненко отметил, что у него не находится цензурных слов, чтобы прокомментировать выпады Максима Галкина и других уехавших знаменитостей в адрес России.

«Предатели! Гнилье!» — заключил актер.

Правда ли, что у Галкина проблемы с алкоголем

Максим Галкин после отъезда за границу столкнулся с финансовыми трудностями из-за проблем с концертами и статуса иноагента, который мешает ему зарабатывать на рекламе, вдобавок шоумен злоупотребляет алкоголем, заявили авторы программы «ЧП. Расследование» на НТВ.

«Проблемы со спиртным и финансовые трудности, которые уже невозможно скрывать», — отметили журналисты.

Продюсер Павел Рудченко в эфире программы также отметил, что Максим Галкин своим поведением в эмиграции показал, что у него нет родины.

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press Максим Галкин

«Галкин, получается, просто такой гастарбайтер, который просто зарабатывал деньги у нас в России. То есть ему неважно, где его родина. У него, похоже, родина там, где ему платят», — сказал он.

Почему Галкин перестал шутить о русских и СВО

В концертной программе Максима Галкина произошли изменения — он перестал шутить про русских и высмеивать политические события, пишет «Царьград». По информации издания, сейчас шоумен на своих выступлениях сделал акцент на рассказах о семье и традиционных ценностях, пытаясь обелить свое имя.

Предположительно, на такой шаг комик пошел после попыток его супруги Аллы Пугачевой снять с мужа статус иноагента и вернуть на российскую сцену, отметил источник.

«В поведении Галкина наметилась определенная тенденция. Он срочно ищет „ту дверь“, постепенно снижая градус своего политического шоу. Более того, есть мнение, что такие метаморфозы связаны с настоятельными рекомендациями Пугачевой», — пишет «Царьград».

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