Два мнения об СВО, совет иноагентам, театр: как живет актер Игорь Петренко

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Игорь Петренко

Актер Игорь Петренко известен зрителю ролями в лентах «Звезда», «Водитель для Веры», «Кармен». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что он говорил о спецоперации?

Чем известен Игорь Петренко

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме, где его отец проходил военную службу. Позднее семья переехала в Москву. В 1992 году он был арестован по обвинению в соучастии в убийстве. Ему назначили восемь лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

Петренко в 2000 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и спустя год дебютировал в кино в фильме «Условный рефлекс». Известность он получил после выхода на экраны военной драмы «Звезда». Также играл в фильмах «Кармен», «Водитель для Веры» и телесериалах «Лучший город Земли», «Курсанты». В 2013 году Петренко исполнил роль Шерлока Холмса в сериале, основанном на произведениях Артура Конана Дойля.

Что известно о личной жизни Игоря Петренко

Игорь Петренко был трижды женат. Первый брак он заключил в 2000 году с актрисой Ириной Леоновой. Спустя четыре года пара развелась, актер начал отношения с другой коллегой — Екатериной Климовой, с которой вместе работал над сериалом «Московские окна». Артисты поженились в 2004 году, в браке родилось двое сыновей — Матвей и Корней. В 2014 году Петренко и Климова сообщили о расставании. Артист в 2024 году признался, что сейчас редко видится с детьми.

В 2016 году актер женился на Кристине Бродской. Пара живет вместе по сей день, в браке родилось три дочки — София-Каролина, Мария и Ева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская

Какой совет Петренко дал осудившим СВО

В марте 2022 года Игорь Петренко подписал письмо в поддержку спецоперации. В Донбасс он ездит с гуманитарной миссией с 2014 года. По словам артиста, в каждой поездке он вместе со своей командой подвергается рискам.

В феврале 2024 года в эфире программы «Так сказать» Игорь Петренко дал совет осудившим СВО деятелям культуры.

«Есть среди художников такие, как цветы, которые априори против войны, они живут в своем творческом розовом мире — тогда отойдите в сторону. Есть люди, которые в состоянии взять оружие или кисть художественную и в этом смысле тоже сражаться, быть участником общего фронта, движения. Художники есть разные. Но самое главное — не начинай способствовать врагу, не надо подрывать изнутри, не надо быть иноагентом, поддерживать врага, ты можешь с чем-то не согласиться — это нормально», — заявил он.

Игорь Петренко считает, что существует только два варианта отношения к СВО. При этом он отказывается что-либо доказывать коллегам, которые в период спецоперации отмалчиваются, но ездят по фестивалям и ходят по красным дорожкам.

«Иметь свою точку зрения — это правильно. [Даже если что-то] неправильно, ты должен все равно быть со своими, со своей семьей. Наша семья сейчас в драке находится — либо не мешай, либо поддерживай. Все», — добавил актер.

Чем сейчас занимается Игорь Петренко

Игорь Петренко является членом Союза кинематографистов РФ и в 46 лет продолжает активно сниматься в кино. В 2024 году артист появился на экранах в главных ролях в фильмах «Адмирал Кузнецов» и «Истребители. Битва за Крым».

На настоящий момент артист снимается для лент «Любовь Советского Союза», «Роднина» и «Федя. Народный футболист» и гастролирует по России со спектаклем «Осенний роман».

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