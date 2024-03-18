«У них свои дела»: Петренко о скрытых конфликтах с детьми от Климовой Петренко признался, что все реже видится с сыновьями от Климовой

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Игорь Петренко

Актер Игорь Петренко на пресс-конференции по случаю выхода сериала «Адмирал Кузнецов» признался, что все реже видится с сыновьями Корнеем и Матвеем от Екатерины Климовой, передает The Voice. По словам артиста, его дети становятся старше, у них появляются свои дела. Вместе с тем он добавил, что старается участвовать в культурном воспитании сыновей.

Что касается ребят... Так сложилось, что я не нахожусь в семье. Они все старше и старше становятся. Мы все меньше и меньше из-за этого видимся. У них свои дела, у меня свои. Старшему сыну, Матвею, я составил список фильмов, которые посоветовал посмотреть. Он смотрит. И я рад, что он делает это осознанно, — рассказал Петренко.

Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2014 году. Пара до сих пор ведет судебные разбирательства из-за алиментов. По информации СМИ, актер задолжал экс-супруге более 9 млн рублей.

Как сообщалось ранее, до прошлого года бывшие супруги поддерживали хорошие отношения ради воспитания детей, однако артист перестал выплачивать алименты, и бывшая супруга подала на него в суд. Актер попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на их с Климовой общих детей, но его заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.