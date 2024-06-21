SHAMAN: последние новости 21 июня, наказание за отказ помогать бойцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал под санкции «Русского радио» за категорический отказ в финансовой помощи российским военным, участвующим в СВО. Какие последние новости известны об исполнителе на сегодня?

Правда ли, что SHAMAN отказался помогать бойцам СВО

Глава медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) Владимир Киселев заявил, что певец SHAMAN отказался финансово поддержать российских военных в зоне спецоперации. По его словам, именно по этой причине Дронов подпал под санкции радиостанции «Русское радио» и его композиции убрали из эфира.

Киселев уточнил, что предлагал поучаствовать в его инициативе по финансовой поддержке бойцов СВО «многим звездам, но они просто не отвечали». По этой же причине из эфира «Русского радио» пропали композиции артистов Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Олега Газманова.

«Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот SHAMAN категорически отказался», — сообщил Киселев.

Как Диана Анкудинова относится к творчеству SHAMAN

Певица Диана Анкудинова заявила NEWS.ru, что с уважением относится к творчеству SHAMAN и пожелала всем артистам такого внимания, которое сейчас получает ее коллега.

«Я отношусь к творчеству любого исполнителя с уважением, потому что если исполнитель добился каких-то высот, значит, он правда этого достоин, он правда очень много сделал. SHAMAN я на самом деле знаю давно, в [том] плане, [что] знакома с его творчеством. И я очень рада за него просто, что он сейчас получил столько внимания и получает», — сказала исполнительница.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Диана Анкудинова

Какую песню SHAMAN спел в КНДР

В ходе концерта в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР корейская певица исполнила песню SHAMAN «Встанем». Концерт прошел в Пхеньянском доме спорта.

Российский лидер под композицию «Встанем» поднялся с места. Его примеру последовал весь зал.

Программу открывали гимны двух стран. Затем артисты КНДР исполнили ряд русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа». Помимо этого, прозвучали и хиты современных исполнителей — Григория Лепса, Олега Газманова и группы «Любэ».

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России, а также участвует в праздничных мероприятиях в разных городах. Глава Ржевского округа Роман Крылов опроверг слухи, что Ярослав Дронов выступит в Тверской области 21 июня, где в преддверии Дня памяти и скорби запланированы выступления возле мемориала Советскому Солдату.

В ближайшее время исполнитель выступит в Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля) и Анапе (25 июля).

Также у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

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