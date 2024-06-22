Королевская семья Британии: последние новости, детей Кейт выгонят из дворца

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королевская семья Британии

Принц Уильям намерен выгнать младших детей, оставив в Букингемском дворце только старшего сына Джорджа, а королева Камилла оказалась в центре скандала из-за сумки принцессы Дианы. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 22 июня?

Почему принц Уильям решил выгнать младших детей

Когда младшие дети принца и принцессы Уэльских подрастут, им придется искать себе работу, не связанную с королевской семьей, сообщает издание Daily Beast. По информации инсайдеров издания, принц Уильям задумал выгнать принца Луи и принцессу Шарлотту из Букингемского дворца.

Единственным ребенком, которому гарантирована роль работающего члена королевской семьи, является старший сын Джордж, который в будущем унаследует корону. По утверждению источников Daily Beast, Уильям надеется, что это поможет его детям избежать конфликтов, которые происходили у него с младшим братом — принцем Гарри.

«Хотя он и возлагает всю вину на Меган и Гарри, ему, конечно, понятно, что огромную роль в произошедшем сыграла вся система, построенная на идее, что один ребенок менее важен другого из-за обстоятельств рождения. Если посмотреть на других младших детей в королевской семье, то устроить свою жизнь на самом деле удалось только Эдварду и Анне. Что с Гарри, мы все знаем. Можно не сомневаться, что Уильям и Катерина не хотели бы, чтобы история повторилась», — пишет источник.

Кейт Миддлтон и Уильям разорвали отношения с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те сложили с себя королевские обязанности и переехали в США.

В какой скандал попала королева Камилла

Королева Камилла оказалась в центре скандала после того, как вышла в свет с сумочкой Lady Dior, которую назвали в честь принцессы Дианы. Пользователи посчитали, что супруга короля Карла III таким образом решила наглядно показать, кто является главной женщиной Великобритании, пишет OK!

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Камилла

При жизни принцесса Диана очень любила бренд Dior, в особенности, сумку Chouchou, которую получила в подарок от первой леди Франции, отметил источник. Спустя время компания переименовала сумку в Lady Dior, после чего она стала ассоциироваться с «королевой людских сердец».

Поклонники королевской семьи не оценили выбор Камиллы. Они отметили, что сумка совсем не подходит супруге короля Карла III.

Почему Меган Маркл поссорилась в Викторией Бэкхем

Супруга принца Гарри Меган Маркл и дизайнер Виктория Бекхэм поссорились из-за различий в социальном статусе, сообщает газета Mirror. Королевский биограф Том Бауэр заявил, что герцогиня Сассекская считала себя принадлежащей к более высокому классу, чем Бекхэм, но разочаровалась, узнав об их богатстве.

«Меган была раздражена, обнаружив, что у Бекхэмов значительно больше богатства, чем у нее самой. Они владели пятью домами, имели постоянный доступ к частным самолетам, приглашения плавать на яхтах и гораздо больше денег», — уточнил Бауэр.

Королевский эксперт также отметил, что Маркл просила у Бэкхем бесплатные сумки и одежду во время помолвки с принцем Гарри. Но королевский дворец запретил ей брать эти вещи.

Отношения между знаменитостями испортились, когда семью Бэкхем не пригласили на свадебный ужин Гарри м Меган, но ситуация усугубилась, когда Сассекских не позвали на свадьбу старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина в 2023 году.

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