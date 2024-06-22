Названа причина сокращения турне короля Карла III в Австралии Daily Mirror: король Карл III не посетит Новую Зеландию из-за опасений врачей

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Король Карл III

Король Карл III вынужден сократить свое турне по Австралии и Самое, отложив визит в Новую Зеландию, пишет Daily Mirror со ссылкой на собственный источник. По данным издания, всему виной рекомендации врачей, опасающихся за состояние здоровья принца Чарльза на фоне борьбы с онкологическим заболеванием.

Газета напоминает, что в феврале у Чарльза выявили рак, после чего он регулярно проходил лечение, вернувшись к своим обязанностям только в конце апреля. По словам источников, несмотря на желание принца продолжить активную работу, его турне в Австралию сократится до шести дней, после этого, предположительно, будет перерыв на два дня, а после он отправится на Самоа на три дня.

Ранее Карл III напрямую попросил принца Гарри перестать раскрывать секреты королевской семьи и брата. По словам королевского биографа Тома Куинни, невыполненная просьба монарха будет иметь серьезные последствия для младшего сына короля.

До этого британская пресса сообщила об ухудшении состояния принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, у которой поражены костный мозг и кожа после курса химиотерапии. Отмечается, что она полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении.