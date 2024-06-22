Клубы, служба в ВСУ, отказ говорить об СВО: как живет актер Евгений Дятлов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Дятлов

Заслуженный артист России Евгений Дятлов обрел популярность благодаря роли капитана милиции Николая Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, почему он не хочет комментировать события на Украине?

Чем известен Евгений Дятлов

Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске. В раннем возрасте с семьей переехал на Украину, где прошли его детство и юность. После службы в армии переехал в Санкт-Петербург и окончил Российский государственный институт сценических искусств, ездил на актерские курсы в Америку. В разные годы выступал в театре «Буфф» и Театре сатиры.

Дебют актера в кино состоялся в 1996 году в мелодраме «Поживем — увидим». Широкая популярность пришла к артисту после съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей», где он на протяжении семи лет играл капитана милиции Николая Дымова. Затем были роли в лентах «Чкалов», «Батальон», «Последний богатырь», «Тобол», «Шерлок в России» и других.

Параллельно со съемками в кино Дятлов работал на телевидении. Он был ведущим программ «Век кавалергардов» и «Следственный комитет». Также актер принимал участие в шоу «Две звезды», «Точь-в-точь», «Три аккорда» и «Маска».

Что известно о личной жизни Дятлова, почему не общается с внуками

Первой супругой артиста была актриса Дарья Юргенс. Они поженились во время учебы в театральном училище, в 1991 году у них родился сын Егор, однако вскоре этот брак распался. Сейчас Егору Лесникову (носит фамилию своего деда) 33 года, он пошел по стопам родителей.

Во второй раз Евгений Дятлов сыграл свадьбу с Екатериной Дятловой. В этом союзе появился второй сын, Федор. Супруги развелись из-за измен артиста. Третий брак актер заключил с актрисой Юлией Джербиновой. В 2007 году у них родилась дочь Юлия, благодаря процедуре ЭКО. В январе 2023 года стало известно о разводе пары.

В интервью Юлии Меньшовой артист признался, что среди всех своих детей поддерживает общение только со старшим сыном. Также он не видится с внучками.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Евгений Дятлов с супругой Юлией Джербиновой

«С внучками не общаюсь, потому что… Нет у нас закрепленной традиции, когда в важные для обеих сторон моменты мы бы собирались… Сейчас у меня нет времени, чтобы прийти, сесть и сказать: „Ну, здравствуй, я твой дедушка. Давай о чем-нибудь поговорим“», — пояснил Дятлов.

Что Дятлов говорил об Украине

Свою позицию насчет событий на Украине Евгений Дятлов обозначил в 2014 году. Тогда он напомнил, что много лет жил в Днепропетровской области и служил в ВСУ, а также заявил, что не хочет быть «заложником геополитических игр», поэтому не намерен вставать на чью-либо сторону.

«Я ни в одном, ни в другом лагере. Не хочу быть заложником больших геополитических игр. Страдают совершенно неповинные люди. Но все эти политические вопросы и переделы не имеют отношения к жизни обычного человека. Я ведь даже призывался с Украины! Все мои сослуживцы, мои однополчане — украинцы… Нас всех разыгрывают втемную, и я к этому не хочу иметь отношения», — заявил он.

Ситуацию в соседней стране артист назвал «большой игрой» и отметил, что его уже давно не зовут с концертами на Украину.

Чем сейчас занимается Евгений Дятлов

Евгений Дятлов живет в Москве и продолжает сниматься в российском кино. На настоящий момент он задействован в съемках сериала «Медвежий угол», где играет одну из главных ролей — майора Казанцева.

Также артист гастролирует по России с личным концертом и романсами, выступает в московских клубах. Дятлов активно дает интервью для YouTube-проектов, однако никогда не комментировал СВО.

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