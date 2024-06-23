Удар по мирным жителям Крыма и погибшие дети: новости СВО на вечер 23 июня

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь с применением ракет ATACMS с кассетной частью, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате происшествия пострадали более 120 человек, а также погибли два ребенка.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, российские системы ПВО отразили ракетную атаку украинских сил на Севастополь, сбито пять воздушных целей. Мирные жители получили ранения за счет разлетевшихся от ракет осколков.

Главные новости о том, что произошло в зоне спецоперации к утру 23 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Атака ВСУ на Крым в святой праздник

По последним данным, в результате трагедии погибли три человека. Развожаев добавил, что удар ВСУ омрачил светлый праздник Троицы большим горем. Градоначальник подчеркнул, что противник «исподтишка» атаковал мирное население.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, добавила, что Вооруженные силы Украины неслучайно выбрали для атаки на Севастополь день Святой Троицы. По ее мнению, ВСУ совершили ритуальное преступление, намеренно совместив его с большим христианским праздником.

Захарова добавила, что Россия будет настаивать и добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя. При этом представитель МИД РФ напомнила, что все эти организации ангажированы Западом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление Следственного комитета России тем временем возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к теракту. На местах прилетов работают следователи и криминалисты ведомства.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя ракетную атаку ВСУ на Севастополь, добавил, что удар был нанесен при помощи дальнобойных американских ракет ATACMS, и подчеркнул, что он контролировался RQ-4B Global Hawk ВВС США. Военкор также напомнил, что ВСУ уже осуществляли подобную атаку на мирное население в августе 2014 года в ДНР.

ВСУ пытаются контратаковать на одном из направлений СВО

Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на источники сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР. Помимо прочего, российским бойцам также удалось отбить у украинской армии две искусственные высоты западнее населенного пункта: террикон шахты «Восточная» и отвал шахты «Северная». Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, ВС России продолжают наступление на Александро-Калиновском направлении. «Рыбарь» также утверждает, что на участке Озаряновка — Дружба российские бойцы начали вытеснять ВСУ с передовых позиций на восточном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Кроме того, отмечают авторы канала, бойцы продвинулись вдоль железной дороги в направлении Дружбы.

Как рассказал военный корреспондент Юрий Котенок, ВСУ утром 23 июня провели серию неудачных контратак в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области, в результате чего противник понес тяжелые потери. По его словам, украинская армия продолжает накапливать силы и технику на соответствующем направлении, пытаясь завладеть инициативой. МО РФ эту ситуацию не комментировало.

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Котенок уточнил, что ВСУ атаковали позиции российских военных силами 92-й отдельной штурмовой бригады. По его словам, в наступлении были задействованы бронетехника, артиллерия и беспилотники. Военкор уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить как минимум три БТР. Котенок добавил, что противник отступил и даже не стал забирать убитых.

В завершение военкор констатировал, что 92-я бригада ВСУ, которая ранее была разгромлена российской стороной, вновь скомплектована и брошена в бой. Он также подчеркнул, что боевые действия были отведены от границы России, ВС РФ держат удар на этом направлении и не позволяют ВСУ отбить потерянные районы.

Авиабомба ФАБ-3000 вновь разнесла в щепки позиции ВСУ

Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Канал не уточнил, где именно произошла детонация авиабомбы ФАБ-3000. Удар российского снаряда по позициям противника в зоне проведения СВО стал уже третьим из попавших на видео.

Дебютное применение авиабомбы ФАБ-3000 Воздушно-космическими силами России состоялось 20 июня. Тогда боеприпас массой более трех тонн был сброшен на пункт временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

Второй ролик с детонацией ФАБ-3000 в зоне проведения СВО был опубликован на следующий день. Уточнялось, что удар пришелся по объекту в населенном пункте Липцы Харьковской области, где расположились подразделения ВСУ.

В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, сообщили, что российская армия уничтожила пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Кроме того, за сутки ВС России поразили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Помимо этого, подразделениям группировки войск «Запад» удалось занять более выгодные позиции. Российские бойцы поразили 81-ю аэромобильную, 11-ю, 66-ю, 115-ю, 116-ю механизированные бригады в районах ЛДНР и Харьковской области. Потери украинской армии на данном участке СВО составили до 500 военнослужащих, добавили в ведомстве.

Также группировка войск «Южная» улучшила положение по переднему краю в районе ДНР. Потери противника в этой точке составили до 570 человек, танк, семь автомобилей, три пикапа, три американские гаубицы и четыре склада с боеприпасами. Помимо прочего, был нанесен групповой удар по месту, где готовится летный и технический состав Воздушных сил Украины.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» также сообщал, что российские войска выпустили четыре авиационные бомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Удар 500-килограммового снаряда пришелся на пункт управления ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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