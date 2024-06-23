Точный удар ФАБ-500 в зоне СВО попал на видео Четыре бомбы ФАБ-500 сровняли с землей пункт управления ВСУ под Херсоном

Фото: РИА Новости

Российские войска выпустили четыре авиационные бомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Удар 500-килограммового снаряда пришелся на пункт управления ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах можно заметить, как точно в здание попадают ФАБ-500, происходит мощный взрыв, а в небо вздымаются огромные клубы дыма. После этого на место подлетает дрон. Судя по видео, бомбы сровняли с землей пункт управления ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии. Кроме того, за сутки ВС России поразили две радиолокационные станции П-18. Помимо этого, подразделениям группировки войск «Запад» удалось занять более выгодные позиции.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на источники сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР. Российским бойцам также удалось отбить у украинской армии две искусственные высоты западнее населенного пункта: террикон шахты «Восточная» и отвал шахты «Северная». Минобороны России эту информацию не комментировало.