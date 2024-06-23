Российские бойцы отправили «на покой» немецкую IRIS-T Минобороны: ВС России уничтожили немецкую установку IRIS-T в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Российская армия уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, ВС России поразили две радиолокационные станции П-18.

За сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах, — уточнили в МО.

Помимо этого, подразделениям группировки войск «Запад» удалось занять более выгодные позиции. Российские бойцы поразили 81-ю аэромобильную, 11-ю, 66-ю, 115-ю, 116-. механизированные бригады в райнах ЛДНР и Харьковской области. Потери украинской армии на данном участке СВО составили до 500 военнослужащих, добавили в ведомстве.

Также группировка войск «Южная» улучшила положение по переднему краю в райне ДНР. Потери противника в этой точке составили до 570 человек, танк, семь автомобилей, три пикапа, три американские гаубицы и четыре склада с боеприпасами.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на источники сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР. Российским бойцам также удалось отбить у украинской армии две искусственные высоты западнее населенного пункта: террикон шахты «Восточная» и отвал шахты «Северная». Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, ВС России продолжают наступление на Александро-Калиновском направлении. «Рыбарь» также утверждает, что на участке Озаряновка — Дружба российские бойцы начали вытеснять ВСУ с передовых позиций на восточном берегу канала Северский-Донец — Донбасс.