Стало известно о взятии под контроль ВС России села в ДНР «Рыбарь»: ВС России взяли под контроль село Шумы в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР, пишет Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на источники. Российским бойцам также удалось отбить у украинской армии две искусственные высоты западнее населенного пункта: террикон шахты «Восточная» и отвал шахты «Северная». Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ на Александро-Калиновском направлении продолжают наступление. На участке Озаряновка — Дружба российские бойцы начали вытеснять ВСУ с передовых позиций на восточном берегу канала Северский-Донец — Донбасс. Кроме того, они продвинулись вдоль железной дороги в направлении Дружбы.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российским бойца удалось сорвать перегруппировку Вооруженных сил Украины на Каховском направлении. По его словам, артиллерия ВС России уничтожила плавсредства противника на островах Днепра.

Telegram-канал «Военная хроника» до этого заявил, что ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России эту информацию не комментировало.